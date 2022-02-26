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Зеленський: є нові домовленості про зброю після переговорів з Макроном

Субота, 26 лютого 2022, 08:41

Президент України Володимир Зеленський заявив про нові домовленості про зброю для України після розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

"Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з Еммануелем Макроном. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!", - написав він.

Зеленський не конкретизував, чи саме Франція буде постачальником зброї.

Нагадаємо, напередодні близько 100 співробітників Представництва ЄС в Україні написали відкритий лист своїм керівникам та колегам у Брюсселі та іншим Представництвам ЄС у всьому світі, закликаючи вдатися до серйозніших санкцій проти РФ.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

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