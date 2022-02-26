Польща надає безкоштовний проїзд для громадян України в потягах PKP Intercity

Громадяни України, на підставі паспорта, можуть безкоштовно подорожувати другим класом у поїздах PKP Інтерсіті всередині Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє польський залізничний оператор PKP Intercity.

З 26 лютого 2022 року громадяни України після перетину польського кордону можуть безкоштовно подорожувати у другому класі поїздами PKP Інтерсіті економічних категорій TLK та IC у Польщі, включаючи пересадки на наступні внутрішні сполучення перевізника зазначеної категорії.

У компанії зазначають, що Польща солідарна з українським народом, який рішуче протистоїть російській агресії.

"Наш моральний обов’язок – допомогти українцям, які тікають від війни, тому ми запроваджуємо безкоштовний проїзд для громадян України в потягах PKP Intercity. Залізничники не лише під час пандемії, а й у таких складних ситуаціях завжди чергують, відгукуються на заклик тих, хто потребує допомоги. Завдяки цьому можна буде дістатися до окремих міст і містечок, охоплених мережею сполучення перевізника", – каже міністр інфраструктури Анджей Адамчик.

Держсекретар Міністерства інфраструктури Анджей Біттель додає, що інші залізничні перевізники Польщі мають наслідувати приклад PKP Intercity. Безкоштовний проїзд дає можливість громадянам України вільно пересуватися Польщею. Тож, він звернувся до інших польських перевізників відповісти на це звернення і таким чином підтримати українську націю.

Безкоштовним проїздом можна буде користуватися протягом чотирьох тижнів.

PKP Intercity здійснює сполучення між Польщею та Україною згідно з діючим розкладом. Перевізник готовий посилити сполучення на внутрішніх ділянках. Тільки до Перемишля було відправлено додатково 20 вагонів. Компанія співпрацює з органами влади Республіки Польща в проєктах, спрямованих на забезпечення оперативної ефективності, а також з місцевою владою та центром антикризового управління в Перемишлі.

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