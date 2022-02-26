Польша предоставляет бесплатный проезд для граждан Украины в поездах PKP Intercity

Граждане Украины на основании паспорта могут бесплатно путешествовать вторым классом в поездах PKP Интерсити внутри Польши.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает польский железнодорожный оператор PKP Intercity.

С 26 февраля 2022 года граждане Украины после пересечения польской границы могут бесплатно путешествовать во 2 классе поездами PKP Интерсити экономических категорий TLK и IC в Польше, включая пересадки на следующие внутренние сообщения перевозчика указанной категории.

В компании отмечают, что Польша солидарна с украинским народом, решительно противостоящим российской агрессии.

"Наша моральная обязанность – помочь украинцам, которые убегают от войны, поэтому мы вводим бесплатный проезд для граждан Украины в поездах PKP Intercity. Железнодорожники не только во время пандемии, но и в таких сложных ситуациях всегда дежурят, отзываются на призыв тех, кто нуждается в помощи. Благодаря этому можно будет добраться до отдельных городов и городков, охваченных сетью сообщения перевозчика", – говорит министр инфраструктуры Анджей Адамчик.

Госсекретарь Министерства инфраструктуры Анджей Биттель добавляет, что другие железнодорожные перевозчики Польши должны последовать примеру PKP Intercity.

Бесплатный проезд позволяет гражданам Украины свободно передвигаться по Польше. Поэтому он обратился к другим польским перевозчикам ответить на это обращение и таким образом поддержать украинскую нацию.

Бесплатным проездом можно будет пользоваться в течение четырех недель.

PKP Intercity осуществляет сообщение между Польшей и Украиной согласно действующему расписанию. Перевозчик готов усилить сообщение на внутренних участках. Только в Перемышль было отправлено дополнительно 20 вагонов. Компания сотрудничает с органами власти Республики Польша в проектах, направленных на обеспечение оперативной эффективности, а также с местными властями и центром антикризисного управления в Перемышле.

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