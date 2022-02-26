Президент Азербайджану Ільхам Алієв та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонували організувати переговори з Росією.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні в суботу ввечері, пише "Європейська правда".

"Ільхам Алієв та президент Ердоган запропонували організувати переговори з Росією. Це можна лише привітати", – сказав Зеленський.

Російське міністерство оборони в суботу заявило, що буцімто віддали наказ армії РФ здійснювати посилений наступ від 26 лютого, після того як нібито українська влада відмовилася провадити перемовини.

В Офісі президента спростували російську брехню, що нібито Україна відмовилася вести перемовини. Вони пояснили, що президент Володимир Зеленський буде готовий вести лише повноцінні раціональні перемовини, а не слухати ультиматуми та погрози.

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