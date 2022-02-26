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Алиев и Эрдоган предлагают организовать переговоры с Россией – Зеленский

Суббота, 26 февраля 2022, 20:02

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении в субботу вечером, пишет "Европейская правда".

"Ильхам Алиев и президент Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только поздравить", – сказал Зеленский.

Российское министерство обороны в субботу заявило, что якобы отдали приказ армии РФ совершать усиленное наступление от 26 февраля, после того как якобы украинские власти отказались вести переговоры.

В Офисе президента опровергли российскую ложь, что якобы Украина отказалась вести переговоры. Они объяснили, что президент Владимир Зеленский будет готов вести только полноценные рациональные переговоры, а не слушать ультиматумы и угрозы.

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