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Уряд Словаччини виділить гроші людям, які прихистять українців

Субота, 26 лютого 2022, 21:57

Міністр фінансів Словаччини Ігор Матович повідомив, що Словаччина виділить кошти для тих домогосподарств, які прихистять у себе українців.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

За останні 24 години у Словаччину прибули понад 10 тисяч українців, переважно жінок та дітей.

За словами Матовича, словацькі домогосподарства та установи отримуватимуть на місяць 200 євро за одного дорослого і 100 євро за дитину, яких вони прихистять.

Уряд Словаччини вже погодив цей план і має видати відповідний указ у понеділок.

Уряд також схвалив відправлення артилерійських боєприпасів та пального українським військам та погодився розмістити у себе бойову групу НАТО для зміцнення східного флангу Альянсу.

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