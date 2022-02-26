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Правительство Словакии выделит деньги людям, которые приютят украинцев

Суббота, 26 февраля 2022, 21:57

Министр финансов Словакии Игорь Матович сообщил, что Словакия выделит средства для домохозяйств, которые приютят у себя украинцев.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

За последние 24 часа в Словакию прибыли более 10 тысяч украинцев, преимущественно женщин и детей.

По словам Матовича, словацкие домохозяйства и учреждения будут получать в месяц 200 евро за одного взрослого и 100 евро за ребенка, которого они приютят.

Правительство Словакии уже согласовало этот план и должно издать соответствующий указ в понедельник.

Правительство также одобрило отправку артиллерийских боеприпасов и горючего украинским войскам и согласилось разместить у себя боевую группу НАТО для укрепления восточного фланга Альянса.

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