Відмовтеся бути васалом Росії – у Макрона розповіли про розмову із Лукашенком

Президент Франції Емманюель Макрон розкрив деталі розмови із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт Єлисейського палацу.

Макрон звернувся до Лукашенка (на сайті Єлисейського палацу його якого називають президентом Білорусі) із закликом "вимагати якнайшвидшого виведення російських військ з білоруської землі, оскільки ці війська ведуть односторонню і несправедливу війну".

"Президент Французької Республіки наголосив на тому, наскільки братерство між білоруським та українським народами має змусити Білорусь відмовитися бути васалом Росії і де-факто завершити війну проти України",- говориться в офіційному повідомленні.

Також Макрон "засудив серйозність рішення, яке дозволить Росії розмістити ядерну зброю на білоруській землі".

Про цю розмову раніше повідомив близький до Лукашенка телеграм-канал "Пул первого". Втім, там розмова із Макроном була подана геть інакше.

Зазначається, що вона тривала більш, ніж годину. У Лукашенко зазначають: "сторони обговорили сторони позицію Білорусі та залучення до (російсько-українського) конфлікту. Значна частина розмови була приділена обговоренню майбутнього Європи та місця Білорусі у цьому світоустрої, говорили також і про взаємини Білорусі та Росії".

Також Лукашенко назвав фейком інформацію про можливість розміщення на території Білорусі Ядерної зброї.

Варто зазначити – ця розмова була боляче сприйнята російськими пропагандистами – вони звинувачують Лукашенка у бажані домовитися із Заходом про вихід з конфлікту з Україною.