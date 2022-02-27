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Откажитесь быть вассалом России – у Макрона рассказали о разговоре с Лукашенко

Воскресенье, 27 февраля 2022, 00:35

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскрыл детали беседы с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Елисейского дворца.

Макрон обратился к Лукашенко (на сайте Елисейского дворца его которого называют президентом Беларуси) с призывом "требовать скорейшего вывода русских войск из белорусской земли, поскольку эти войска ведут одностороннюю и несправедливую войну".

"Президент Французской Республики отметил, насколько братство между белорусским и украинским народами должно заставить Беларусь отказаться быть вассалом России и де-факто завершить войну против Украины",- говорится в официальном сообщении.

Также Макрон "осудил серьезность решения, которое позволит России разместить ядерное оружие на белорусской земле".

Об этом разговоре ранее сообщил близкий к Лукашенко телеграмм-канал "Пул первого". Впрочем, там разговор с Макроном был подан иначе.

Отмечается, что она длилась более часа. У Лукашенко отмечают: "стороны обсудили стороны позицию Беларуси и вовлечение в (российско-украинский) конфликт. Значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места Беларуси в этом мироустройстве, говорили также и о отношениях Беларуси и России".

Также Лукашенко назвал фейком информацию о возможности размещения на территории Беларуси ядерного оружия.

Стоит отметить – этот разговор был болезненно воспринят российскими пропагандистами – они обвиняют Лукашенко в желании договориться с Западом о выходе из конфликта с Украиной.

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Война с РФ Беларусь Макрон

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