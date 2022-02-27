Норвегія перегляне позицію щодо військової допомоги Україні 

Норвегія, яка досі утримувалась від надання Україні військової допомоги для відсічі агресії РФ, перегляне свою позицію.

Як повідомляє NRK, про це 26 лютого сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре, пише "Європейська правда".

Ще у п’ятницю Стьоре казав, що Норвегія не може відступитися від свого принципу не постачати зброю та боєприпаси у зони конфліктів, що закріплено рішенням парламенту від 1959 року.

Проте наступного дня він сказав, що перегляне позицію, і можливо Норвегія надасть деяке обладнання.

"Ця ситуація дуже особлива і нам варто заново подивитися на положення законодавства", - зазначив прем’єр.

Нагадаємо, 26 лютого Німеччина різко змінила свою позицію під тиском інших союзників та схвалила рішення надати ЗСУ тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет Stinger.

Також Берлін дозволив Нідерландам надіслати Україні 400 ручних протитанкових гранатометів для допомоги у боротьбі з російськими військами, а Естонії - гаубиці, дозволу щодо яких чекали багато тижнів.





