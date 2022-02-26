Естонія відправить гаубиці Україні після того, як Німеччина дозволила поставки зброї

Завдяки рішенню Німеччини підтримати поставки зброї Києву Естонія відправить довгоочікувані гаубиці Україні.

Про це повідомила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, пише "Європейська правда".

"Німеччина сьогодні ухвалила важливе рішення для захисту України і демократії. Також дозволила Естонії надіслати гаубиці в Україну", - написала Каллас у Twitter.

Нагадаємо, федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, в суботу схвалив рішення надати ЗСУ тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет Stinger.

Крім того, Німеччина дозволила Нідерландам надіслати Україні 400 ручних протитанкових гранатометів для допомоги у боротьбі з російськими військами.

Це свідчить про різку зміну військової політики Берліна на тлі тиску з боку союзників з ЄС та НАТО.

До суботи Німеччина дотримувалася давньої практики не дозволяти ввезення летальної зброї, яка під її контролем, у зону конфлікту. Зокрема, Німеччина блокувала передачу гаубиць з Естонії, у той час як Таллін тривалий час переконував Берлін змінити думку.

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