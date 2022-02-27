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Норвегия пересмотрит позицию по военной помощи Украине

Воскресенье, 27 февраля 2022, 08:07

Норвегия, до сих пор воздерживавшаяся от предоставления Украине военной помощи для отражения агрессии РФ, пересмотрит свою позицию.

Как сообщает NRK, об этом 26 февраля сказал премьер-министр Йонас Гар Стёре, пишет "Европейская правда".

Еще в пятницу Стёре говорил, что Норвегия не может поступиться своим принципом не поставлять оружие и боеприпасы в зоны конфликтов, что закреплено решением парламента от 1959 года.

Однако на следующий день он сказал, что правительство пересмотрит позицию, и, возможно, Норвегия предоставит некоторое оборудование.

"Эта ситуация очень особенная и нам следует заново посмотреть на положения законодательства", - отметил премьер.

Напомним, 26 февраля Германия резко изменила свою позицию под давлением других союзников и приняла решение предоставить ВСУ тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет Stinger.

Также Берлин разрешил Нидерландам прислать Украине 400 ручных противотанковых гранатометов для помощи в борьбе с российскими войсками, а Эстонии - гаубицы, разрешения по поводу которых ждали многие недели.

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Норвегия Война с РФ

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