Норвегия пересмотрит позицию по военной помощи Украине

Норвегия, до сих пор воздерживавшаяся от предоставления Украине военной помощи для отражения агрессии РФ, пересмотрит свою позицию.

Как сообщает NRK, об этом 26 февраля сказал премьер-министр Йонас Гар Стёре, пишет "Европейская правда".

Еще в пятницу Стёре говорил, что Норвегия не может поступиться своим принципом не поставлять оружие и боеприпасы в зоны конфликтов, что закреплено решением парламента от 1959 года.

Однако на следующий день он сказал, что правительство пересмотрит позицию, и, возможно, Норвегия предоставит некоторое оборудование.

"Эта ситуация очень особенная и нам следует заново посмотреть на положения законодательства", - отметил премьер.

Напомним, 26 февраля Германия резко изменила свою позицию под давлением других союзников и приняла решение предоставить ВСУ тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет Stinger.

Также Берлин разрешил Нидерландам прислать Украине 400 ручных противотанковых гранатометов для помощи в борьбе с российскими войсками, а Эстонии - гаубицы, разрешения по поводу которых ждали многие недели.