Трамп більше не хвалить Путіна і засуджує вторгнення РФ в Україну

Колишній президент США Дональд Трамп засудив вторгнення Росії в Україну і сказав, що молиться за українців, після того як на початку тижня вихваляв "геніальність" Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Звертаючись натовпу прихильників на заході, який подає себе як найбільше консервативне зібрання у світі, Трамп використав свою промову, щоб розкритикувати президента-демократа Джо Байдена і знову натякнути на можливе балотування на пост президента у 2024 році.

Трамп роздратував деяких членів Республіканської партії, описавши дії Путіна в Україні, де міста обстрілюють російська артилерія та крилаті ракети, як "геніальні" та "досить кмітливі".

Трамп висловив співчуття українцям і цього разу похвалив президента України Володимира Зеленського, назвавши його "сміливим", оскільки він залишається в Києві.

"Напад Росії на Україну жахливий. Ми молимося за гордий народ України. Боже, благослови їх усіх", - сказав Трамп.

Трамп заявив, що Путін скористався "слабкістю" Байдена, щоб атакувати Україну. Він також пов’язав вторгнення з президентськими виборами в США 2020 року.

"Як всі розуміють, цього жахливого лиха ніколи б не сталося, якби наші вибори не були сфальсифіковані і якби я був президентом", — сказав він.

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