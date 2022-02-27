Трамп больше не хвалит Путина и осуждает вторжение РФ в Украину

Бывший президент США Дональд Трамп осудил вторжение России в Украину и сказал, что молится за украинцев, после того, как в начале недели восхвалял "гениальность" Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Обращаясь к толпе сторонников на мероприятии, которое позиционирует себя как крупнейшее консервативное собрание в мире, Трамп использовал свою речь, чтобы раскритиковать президента-демократа Джо Байдена и снова намекнуть на возможное баллотирование на пост президента в 2024 году.

Трамп разозлил некоторых членов Республиканской партии, описав действия Путина в Украине, где города обстреливают российская артиллерия и крылатые ракеты, как "гениальные" и "достаточно сообразительные".

Трамп выразил соболезнования украинцам и на этот раз похвалил президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "смелым", поскольку он остается в Киеве.

"Нападение России на Украину ужасное. Мы молимся за гордый народ Украины. Боже, благослови их всех", - сказал Трамп.

Трамп заявил, что Путин воспользовался "слабостью" Байдена, чтобы атаковать Украину. Он также увязал вторжение с президентскими выборами в США в 2020 году.

"Как все понимают, этой ужасной беды никогда бы не произошло, если бы наши выборы не были сфальсифицированы и будь я президентом", — сказал он.

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