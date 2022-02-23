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Трамп назвав "геніальним" рішення Путіна визнати ОРДЛО

Середа, 23 лютого 2022, 12:09

Колишньому президенту США Дональду Трампу знадобилося лише 24 години, щоб привітати розчленування президентом Росії Владіміром Путіним незалежної, демократичної, суверенної України як "геніальний акт".

Про це йдеться у статті на сайті CNN, повідомляє "Європейська правда".

Трамп у вівторок виступив у консервативному радіошоу "Шоу Клея Тревіса та Бака Секстона" та схвалив рішення Путіна визнати "незалежність" ОРДЛО.

"Вчора я зайшов та побачив телеекран, і я сказав: "Це - геніально". Путін оголошує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це чудово", - сказав Трамп.

Експрезидент додав: "Отже, Путін зараз каже: "Це незалежна" більша частина України. Я сказав: Хіба це не розумно? І він збирається увійти та стати миротворцем. Це найсильніша миротворча сила. Ми могли б використати це на нашому південному кордоні. Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив… Ось хлопець, який дуже кмітливий… Я дуже добре знаю його. Дуже добре".

Трамп мав на увазі заяву Путіна визнати "незалежність" ОРДЛО та його наказ направити російські війська, які у Кремлі назвали "миротворчими силами".

"Цей крок був кричущим порушенням міжнародного права, відображав тиранічну територіальну експансію 1930-х років, яка призвела до Другої світової війни, і був, як заявив у вівторок Джо Байден, рівносильним "початку російського вторгнення". По суті, експрезидент намагається підірвати зовнішню політику США, тоді як нинішній президент намагається зупинити війну, яка може вбити тисячі людей та поставити під загрозу мир після закінчення холодної війни", - йдеться у статті.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США опублікувало список юридичних і фізичних осіб, проти яких були запроваджені санкції у відповідь на визнання Кремлем "незалежності" ОРДЛО.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

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Трамп Донбас та ОРДЛО

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