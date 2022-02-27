Україна отримала від країн Заходу велику партію ракет класу "повітря-повітря"

Західні партнери надали Україні велику партію ракет класу "повітря-повітря".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Генштабу у Facebook.

"Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря". Вони уже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить!" - йдеться у повідомленні.

"Дякуємо союзникам антипутінської коаліції за потужну підтримку Українського війська!" - зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, в суботу схвалив рішення надати ЗСУ тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет Stinger.

До суботи Німеччина дотримувалася давньої практики не дозволяти ввезення летальної зброї, яка під її контролем, у зону конфлікту. Зокрема, Німеччина блокувала передачу гаубиць з Естонії, у той час як Таллін тривалий час переконував Берлін змінити думку.