Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Україна отримала від країн Заходу велику партію ракет класу "повітря-повітря"

Неділя, 27 лютого 2022, 12:38

Західні партнери надали Україні велику партію ракет класу "повітря-повітря".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Генштабу у Facebook.

"Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря". Вони уже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить!" - йдеться у повідомленні.

"Дякуємо союзникам антипутінської коаліції за потужну підтримку Українського війська!" - зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, в суботу схвалив рішення надати ЗСУ тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет Stinger.

До суботи Німеччина дотримувалася давньої практики не дозволяти ввезення летальної зброї, яка під її контролем, у зону конфлікту. Зокрема, Німеччина блокувала передачу гаубиць з Естонії, у той час як Таллін тривалий час переконував Берлін змінити думку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ

Статті

Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції

Санкції – це гра вдовгу. Вони мають знищити Росію. Єдина умова: мешканці РФ, прості росіяни, також мають страждати. Причому серйозно, відчутно...
27 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

ТИСК ЗАХОДУ. Дії США, Європи та світу під час нападів на Київ. LIVE

Відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті.
25 лютого 2022 — Європейська правда