Німеччина не дозволила Естонії передати німецьку зброю в Україну

Німеччина не надала дозвіл Естонії передати Україні зброю німецького виробництва для захисту від потенційного російського вторгнення.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

На відміну від США, Великої Британії, Польщі та інших союзників, уряд Німеччини відмовився експортувати летальну зброю безпосередньо в Україну.

У випадку Естонії Берлін також відмовляється дозволити третій країні відправити артилерію в Україну, оскільки ця зброя походить з Німеччини, за словами естонських та німецьких офіційних осіб.

Німецькі чиновники заявили, що глухий кут є результатом тривалої політики щодо експорту зброї до напружених регіонів.

"Принцип, що регулює експорт озброєнь, завжди однаковий — чи надходить воно безпосередньо з Німеччини чи з третіх країн — і на цьому етапі не було видано жодного дозволу", - заявив речник німецького уряду.

Представник уряду Естонії сказав, що його уряд все ще намагається переконати Німеччину змінити свою думку.

"Сподіваюся, ми отримаємо схвалення від Німеччини. Естонія продемонструвала, що ми хочемо допомогти Україні в практичній мірі всіма можливостями", - сказав радник міністра оборони Естонії. Крісто Енн Вага, радник міністра оборони Естонії.

Естонська влада має намір відправити в Україну десятки протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin і 122-міліметрових гаубиць. Гаубиці було випущено ще за часів Німецької Демократичної Республіки, а в 1990-ті роки влада об'єднаної Німеччини продала їх Фінляндії.

Нагадаємо, у відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

Крім того, Чехія планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії.

Британія цього тижня розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

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