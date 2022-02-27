Украина получила от стран Запада большую партию ракет класса "воздух-воздух"

Западные партнеры предоставили Украине большую партию ракет класса "воздух-воздух".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

"От наших западных партнеров для авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поступила большая партия ракет класса "воздух-воздух". Они уже под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что на всех кафиров хватит!" – говорится в сообщении.

"Благодарим союзников антипутинской коалиции за мощную поддержку Украинского войска!" - отмечают в Генштабе.

Напомним, федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, в субботу одобрило решение предоставить ВСУ тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет Stinger.

До субботы Германия придерживалась давней практики не разрешать ввоз летального оружия, находящегося под его контролем, в зону конфликта. В частности, Германия блокировала передачу гаубиц из Эстонии, в то время как Таллинн долгое время убеждал Берлин изменить мнение.