Британія хоче, щоб країни G7 обмежили закупівлю нафти і газу в РФ

Британія наполягає на тому, щоб країни G7 встановили обмеження на покупку російської нафти і газу.

Про це заявила глава МЗС Британії Ліз Трасс, пише "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

"Нам потрібно домовитися з нашими колегами з G7, тому що ми не можемо зробити це самотужки. Нам треба зменшити це з часом", - сказала вона Sky News.

"Я виступаю за те, щоб встановити стелю на обсяги імпорту нафти та газу з Росії, щоб згодом ми скоротили залежність прямо по всій Європі, над чим ми працюємо з нашими партнерами з G7", - додала глава британської дипломатії.

Трас сказала, що уряд Британії склав "розстрільний список" олігархів, і запроваджуватиме санкції щодо нових олігархів щокілька тижнів.

"Ми націлюємося на приватні літаки олігархів, ми націлюватимемося на їхню власність та інше майно, яке у них є. Їм не сховатися", - сказала вона.

Цього тижня міністри представлять "законопроєкт про економічні злочини", що включатиме реєстр кінцевих власників закордонних компаній, які контролюють землю та нерухомість у Великій Британії.

Трасс також заявила, що не може бути жодних переговорів з Росією щодо України, поки Москва не виведе свої війська.

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