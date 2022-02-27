Британия хочет, чтобы страны G7 ограничили закупку нефти и газа у РФ

Великобритания настаивает на том, чтобы страны G7 установили ограничения на покупку российской нефти и газа.

Об этом заявила глава МИД Британии Лиз Трасс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

"Нам нужно договориться с нашими коллегами из G7, потому что мы не можем сделать это самостоятельно. Нам нужно уменьшить это со временем", - сказала она Sky News.

"Я выступаю за то, чтобы установить потолок на объемы импорта нефти и газа из России, чтобы впоследствии мы сократили зависимость прямо по всей Европе, над чем мы работаем с нашими партнерами по G7", - добавила глава британской дипломатии.

Трасс сказала, что правительство Британии составило "расстрельный список" олигархов, и будет вводить санкции в отношении новых олигархов каждые несколько недель.

"Мы нацеливаемся на частные самолеты олигархов, мы будем нацеливаться на их собственность и другое имущество, которое у них есть. Им не укрыться", - сказала она.

На этой неделе министры представят "законопроект об экономических преступлениях", включающий реестр конечных владельцев зарубежных компаний, контролирующих землю и недвижимость в Великобритании.

Трасс также заявила, что не может быть никаких переговоров с Россией по Украине, пока Москва не выведет свои войска.

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