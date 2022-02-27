Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Глава МЗС Британії: жодних переговорів з РФ, доки вона не виведе війська з України

Неділя, 27 лютого 2022, 11:42

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила в неділю, що не може бути жодних переговорів з Росією щодо України, поки Москва має війська у сусідній країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Трасс повідомила, що вже склала "список уражених" російських олігархів, і кожні кілька тижнів уряд буде націлюватись на їхні приватні літаки, їхнє майно та інші активи.

"Якщо росіяни серйозно ставляться до ідеї переговорів, їм потрібно вивести свої війська з України. Вони не можуть вести переговори з пістолетом біля скронь українців... Тож, чесно кажучи, я не довіряю цим так званим переговорним зусиллям ", - заявила вона.

"Я склала список олігархів, які підпадуть під удар... Ми працюємо над зведенням справ і кожні кілька тижнів будемо додавати нових олігархів. Буде постійна програма санкцій... Їм не буде куди сховатися", - додала Трасс.

Але вона зазначила, що буде потрібен час, щоб деградувати не тільки російську економіку, а й її "воєнну машину".

"Це може тривати кілька років, тому що ми знаємо, що Росія має потужні сили, і також знаємо, що українці хоробрі, і вони налаштовані відстоювати свій суверенітет і територіальну цілісність" - сказала Трасс.

Читайте також: Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Велика Британія

Статті

Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції

Санкції – це гра вдовгу. Вони мають знищити Росію. Єдина умова: мешканці РФ, прості росіяни, також мають страждати. Причому серйозно, відчутно...
27 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

ТИСК ЗАХОДУ. Дії США, Європи та світу під час нападів на Київ. LIVE

Відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті.
25 лютого 2022 — Європейська правда