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Бельгія надасть Україні 3 тисячі автоматичних гвинтівок і 200 одиниць протитанкової зброї

Неділя, 27 лютого 2022, 16:37

Прем'єр Бельгії Александр де Кроо заявив, що його країна надасть Україні додаткову зброю - 3 тисячі автоматичних гвинтівок і 200 одиниць протитанкової зброї

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Україна має право захищатися від російського вторгнення. Тому ми надамо додатково 3000 автоматичних гвинтівок і 200 одиниць протитанкової зброї" - написав бельгійський прем’єр у Twitter.

Напередодні він заявив, що Бельгія підтримає українське військо 2 тисячами кулеметів та 3800 тоннами палива. 

Він також повідомив, що Бельгія розмістить 300 військовослужбовців у Румунії в рамках зусиль НАТО зі зміцнення свого східного флангу.

Напередодні федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, в суботу схвалив рішення надати ЗСУ тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет Stinger.

Крім того, Німеччина дозволила Нідерландам надіслати Україні 400 ручних протитанкових гранатометів для допомоги у боротьбі з російськими військами. 

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