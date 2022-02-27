Бельгія надасть Україні 3 тисячі автоматичних гвинтівок і 200 одиниць протитанкової зброї

Прем'єр Бельгії Александр де Кроо заявив, що його країна надасть Україні додаткову зброю - 3 тисячі автоматичних гвинтівок і 200 одиниць протитанкової зброї

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Україна має право захищатися від російського вторгнення. Тому ми надамо додатково 3000 автоматичних гвинтівок і 200 одиниць протитанкової зброї" - написав бельгійський прем’єр у Twitter.

🇧🇪🇺🇦 L'Ukraine a le droit de se défendre contre l'invasion russe. Nous allons donc fournir 3.000 fusils automatiques supplémentaires et 200 armes antichars. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 27, 2022

Напередодні він заявив, що Бельгія підтримає українське військо 2 тисячами кулеметів та 3800 тоннами палива.

Він також повідомив, що Бельгія розмістить 300 військовослужбовців у Румунії в рамках зусиль НАТО зі зміцнення свого східного флангу.

Напередодні федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, в суботу схвалив рішення надати ЗСУ тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет Stinger.

Крім того, Німеччина дозволила Нідерландам надіслати Україні 400 ручних протитанкових гранатометів для допомоги у боротьбі з російськими військами.