Бельгия отправит Украине 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия
Премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что его страна предоставит Украине дополнительное оружие - 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Украина имеет право защищаться от российского вторжения. Поэтому мы предоставим дополнительно 3000 автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия", - написал бельгийский премьер в Twitter.
🇧🇪🇺🇦 L'Ukraine a le droit de se défendre contre l'invasion russe. Nous allons donc fournir 3.000 fusils automatiques supplémentaires et 200 armes antichars.— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 27, 2022
Накануне он заявил, что Бельгия поддержит украинское войско 2 тысячами пулеметов и 3800 тонн топлива.
Он также сообщил, что Бельгия разместит 300 военнослужащих в Румынии в рамках усилий НАТО по укреплению своего восточного фланга.
Накануне федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, в субботу одобрило решение предоставить ВСУ тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет Stinger.
Кроме того, Германия разрешила Нидерландам послать Украине 400 ручных противотанковых гранатометов для помощи в борьбе с российскими войсками.