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Бельгия отправит Украине 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия

Воскресенье, 27 февраля 2022, 16:37

Премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что его страна предоставит Украине дополнительное оружие - 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Украина имеет право защищаться от российского вторжения. Поэтому мы предоставим дополнительно 3000 автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия", - написал бельгийский премьер в Twitter.

Накануне он заявил, что Бельгия поддержит украинское войско 2 тысячами пулеметов и 3800 тонн топлива.

Он также сообщил, что Бельгия разместит 300 военнослужащих в Румынии в рамках усилий НАТО по укреплению своего восточного фланга.

Накануне федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, в субботу одобрило решение предоставить ВСУ тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет Stinger.

Кроме того, Германия разрешила Нидерландам послать Украине 400 ручных противотанковых гранатометов для помощи в борьбе с российскими войсками.

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