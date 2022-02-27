Бельгия отправит Украине 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия

Премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что его страна предоставит Украине дополнительное оружие - 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Украина имеет право защищаться от российского вторжения. Поэтому мы предоставим дополнительно 3000 автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия", - написал бельгийский премьер в Twitter.

🇧🇪🇺🇦 L'Ukraine a le droit de se défendre contre l'invasion russe. Nous allons donc fournir 3.000 fusils automatiques supplémentaires et 200 armes antichars. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 27, 2022

Накануне он заявил, что Бельгия поддержит украинское войско 2 тысячами пулеметов и 3800 тонн топлива.

Он также сообщил, что Бельгия разместит 300 военнослужащих в Румынии в рамках усилий НАТО по укреплению своего восточного фланга.

Накануне федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, в субботу одобрило решение предоставить ВСУ тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет Stinger.

Кроме того, Германия разрешила Нидерландам послать Украине 400 ручных противотанковых гранатометов для помощи в борьбе с российскими войсками.