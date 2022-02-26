Бельгія відправить Україні 2 тисячі кулеметів і 3800 тонн палива
Бельгія підтримає українське військо 2 тисячами кулеметів та 3800 тоннами палива.
Про це повідомив прем’єр-міністр Александр Де Кроо.
"Україна звернулася до Бельгії з проханням поставити велику кількість палива для постачання українських військ. Наша країна відповідає на цей запит. Загалом це буде 3800 тонн палива. Бельгія також надасть українській армії 2000 кулеметів", - написав він у Twitter.
За словами Де Кроо, уряд у Брюсселі розглядає подальші запити про допомогу Києву.
Він також повідомив, що Бельгія розмістить 300 військовослужбовців у Румунії в рамках зусиль НАТО зі зміцнення свого східного флангу.
У суботу стало відомо, що Латвія передає Україні понад 30 вантажівок із боєприпасами, шоломами, сухпайками, медприладами та ліками, а також 500 тонн дизельного палива - крім того, будуть передані боєприпаси.
Крім того, Словаччина передасть Україні артилерійські боєприпаси та паливо на загальну суму 11 мільйонів євро.
Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.
Про військові дії у третій день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.