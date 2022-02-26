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Бельгія відправить Україні 2 тисячі кулеметів і 3800 тонн палива

Субота, 26 лютого 2022, 18:45

Бельгія підтримає українське військо 2 тисячами кулеметів та 3800 тоннами палива. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Александр Де Кроо.

"Україна звернулася до Бельгії з проханням поставити велику кількість палива для постачання українських військ. Наша країна відповідає на цей запит. Загалом це буде 3800 тонн палива. Бельгія також надасть українській армії 2000 кулеметів", - написав він у Twitter. 

За словами Де Кроо, уряд у Брюсселі розглядає подальші запити про допомогу Києву.

Він також повідомив, що Бельгія розмістить 300 військовослужбовців у Румунії в рамках зусиль НАТО зі зміцнення свого східного флангу.

У суботу стало відомо, що Латвія передає Україні понад 30 вантажівок із боєприпасами, шоломами, сухпайками, медприладами та ліками, а також 500 тонн дизельного палива - крім того, будуть передані боєприпаси.

Крім того, Словаччина передасть Україні артилерійські боєприпаси та паливо на загальну суму 11 мільйонів євро.

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