У Берліні 100 тисяч людей вимагають від Росії припинити війну

На мирну демонстрацію в Берліні зібралися щонайменше 100 тисяч людей, які вимагають від Росії припинити бойові дії в Україні.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

За словами представника поліції, кількість учасників у другій половині дня вже оцінювалася "у вигляді невеликого шестизначного числа", незважаючи на те, що кількість збільшується. Альянс організаторів повідомив про 500 тисяч осіб.

За даними поліції, місце зустрічі біля Колони Перемоги також значно розширено з урахуванням умов пандемії до станції метро "Тіргартен".

Альянс організацій громадянського суспільства закликав до мітингу, який розпочався о 13:00. У виступах вони закликали до негайного повернення за стіл переговорів. Вони також закликали керівництво Росії негайно припинити бойові дії та вивести свої війська.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник раніше в неділю закликав Берлін надати більше зброї Україні і припинити імпорт російської сировини.

Напередодні федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, в суботу схвалив рішення надати ЗСУ тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет Stinger.

Крім того, Німеччина дозволила Нідерландам надіслати Україні 400 ручних протитанкових гранатометів для допомоги у боротьбі з російськими військами.