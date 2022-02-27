В Берлине 100 тысяч человек требуют от России прекратить войну

На мирную демонстрацию в Берлине собралось не менее 100 тысяч человек, которые требуют от России прекратить боевые действия в Украине.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя полиции, число участников во второй половине дня уже оценивалось "в виде небольшого шестизначного числа", несмотря на продолжающийся приток. Альянс организаторов сообщил о 500 000 человек.

По данным полиции, место встречи у Колонны Победы также значительно расширено с учетом условий пандемии — до станции метро "Тиргартен".

Альянс организаций гражданского общества призвал к митингу, который начался в 13:00. В выступлениях они призывали к немедленному возвращению за стол переговоров. Они также призвали руководство России немедленно прекратить боевые действия и вывести свои войска.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее в воскресенье призвал Берлин предоставить большее количество оружия Украине и прекратить импорт российского сырья.

Накануне федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, в субботу одобрило решение предоставить ВСУ тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет Stinger.

Кроме того, Германия разрешила Нидерландам послать Украине 400 ручных противотанковых гранатометов для помощи в борьбе с российскими войсками.