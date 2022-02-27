Посол у Німеччині закликає Берлін надати більше зброї і припинити імпорт російської сировини

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає рішення німецького уряду про постачання Києву зброї лише першим кроком.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

"Українці відчувають полегшення, що німецький уряд в останню хвилину наважився на цю історичну зміну курсу", – сказав Андрій Мельник. Рішення, за його словами, означає "останнє прощання з німецькими ілюзіями". Проте Україна очікує, що "це лише перший крок Німеччини, щоб відбити підступну війну Путіна".

Посол очікує, що "в наступні доленосні дні та тижні федеральний уряд надасть нам велику підтримку додатковою оборонною зброєю.

Також Україна закликає федеральний уряд поширити рішення про відключення від SWIFT на всі російські банки, щоб "завдати смертельного удару військовій машині Кремля".

Крім того, Україна вимагає "негайної заборони імпорту всієї без винятку російської сировини, а не лише газу, нафти, вугілля чи металів", – сказав Мельник. Таким чином можна було б вичерпати фінансування "божевільної кампанії", вважає посол.

Нагадаємо, федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, в суботу схвалив рішення надати ЗСУ тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет Stinger.

Крім того, Німеччина дозволила Нідерландам надіслати Україні 400 ручних протитанкових гранатометів для допомоги у боротьбі з російськими військами.

Це свідчить про різку зміну військової політики Берліна на тлі тиску з боку союзників з ЄС та НАТО.

До суботи Німеччина дотримувалася давньої практики не дозволяти ввезення летальної зброї, яка під її контролем, у зону конфлікту. Зокрема, Німеччина блокувала передачу гаубиць з Естонії, у той час як Таллін тривалий час переконував Берлін змінити думку.

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