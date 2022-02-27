Болгарія надсилає Україні військову та гуманітарну допомогу

Болгарія приєднується до інших країн ЄС та НАТО, які підтримають Україну гуманітарною допомогою та військово-логістичною підтримкою.

Про це заявив прем'єр-міністр Кирило Петков у позачерговому зверненні до нації, пише "Європейська правда" із посиланням на БГНЕС.

"Гуманітарна допомога включатиме одяг, взуття, намети, ковдри, щоб громадяни України відчували підтримку нашої країни", - сказав Петков.

Він також розповів, влада склала список болгар у Києві, які хочуть евакуюватися. Їх близько 140 осіб, 30 із них перебувають у посольстві. Софія чекає безпечний зелений коридор для їхнього вивезення з Києва.

"Болгарський уряд не може заплющити очі, коли ми бачимо, що мирні жителі наражаються на такий великий ризик у цій братовбивчій війні. Як шкода, що лідер сидить десь у безпеці за довгим столом, і через його жахливі рішення зараз гинуть молоді солдати з обох боків", - сказав Петков.

Нагадаємо, 16 союзників НАТО відправили або планують відправити в Україну тисячі одиниць протитанкової зброї, сотні ракет протиповітряної оборони та тисячі запасів стрілецької зброї і боєприпасів.

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