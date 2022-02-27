Болгария направляет Украине военную и гуманитарную помощь

Болгария присоединяется к другим странам ЕС и НАТО, которые поддержат Украину гуманитарной помощью и военно-логистической поддержкой.

Об этом заявил премьер-министр Кирилл Петков во внеочередном обращении к нации, пишет "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

"Гуманитарная помощь будет включать одежду, обувь, палатки, одеяла, чтобы граждане Украины чувствовали поддержку нашей страны", - сказал Петков.

Он также рассказал, власти составили список болгар в Киеве, которые хотят эвакуироваться. Их около 140 человек, 30 из них находятся в посольстве. София ждет безопасный зеленый коридор для их вывоза из Киева.

"Болгарское правительство не может закрыть глаза, когда мы видим, что мирные жители подвергаются такому большому риску в этой братоубийственной войне. Как жаль, что лидер сидит где-то в безопасности за длинным столом, и из-за его ужасных решений сейчас гибнут молодые солдаты с обеих сторон", - сказал Петков.

Напомним, 16 союзников НАТО отправили или планируют отправить в Украину тысячи единиц противотанкового оружия, сотни ракет противовоздушной обороны и тысячи запасов стрелкового оружия и боеприпасов.