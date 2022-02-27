У НАТО розповіли, які союзники та як допомагають Україні зброєю і грошима

16 союзників НАТО відправили або планують відправити в Україну тисячі одиниць протитанкової зброї, сотні ракет протиповітряної оборони та тисячі запасів стрілецької зброї і боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба Альянсу в понеділок, пише "Європейська правда".

Бельгія, Канада, Чехія, Естонія, Франція, Німеччина, Греція, Латвія, Литва, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Велика Британія та США вже відправили або затверджують значні поставки військового обладнання до Україна.

Україна вже отримала критично важливу зброю, зокрема ракети Javelin і зенітні ракети, від союзників по НАТО, а також мільйони євро фінансової допомоги.

Крім того, Албанія, Болгарія, Хорватія, Данія, Угорщина, Ісландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Велика Британія та США пропонують гуманітарну допомогу або відкривають свої кордони для українських громадян, які втікають від війни.

Італія також надає негайну фінансову допомогу українському уряду.

"Я вітаю те, що союзники активізують підтримку України, надаючи додаткову військову техніку, фінансову допомогу та гуманітарну допомогу. Право на самооборону закріплене у Статуті ООН, і союзники допомагають Україні відстоювати це право. Це посилає чіткий сигнал щодо повної підтримки НАТО суверенітету та територіальної цілісності України", - заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

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