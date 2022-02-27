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BP позбавиться свого пакету акцій "Роснефти"

Неділя, 27 лютого 2022, 19:22

BP, транснаціональна нафтогазова компанія зі штаб-квартирою в Лондоні, оголосила, що позбавиться свого пакету акцій "Роснефти".

Про це йдеться у заяві на сайті компанії, повідомляє "Європейська правда".

Крім того, генеральний директор BP Бернард Луні негайно залишить раду директорів "Роснефти". Інший директор "Роснефти", призначений BP, колишній виконавчий директор групи BP Боб Дадлі, також залишає раду директорів.

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BP володіє 19,75% акцій "Роснефти" з 2013 року. 

Голова ВР Хельге Лунд заявив, що напад Росії на Україну – це акт агресії, який має трагічні наслідки для всього регіону. 

"ВР працює у Росії понад 30 років, працюючи з блискучими російськими колегами. Однак ця військова акціяфундаментально все змінює. Наша співпраця з "Роснефтью", державним підприємством, просто не може продовжуватися", - заявив Лунд. 

Бернард Луні також додав, що був глибоко вражений і засмучений ситуацією, що розгортається в Україні.

"Я всім серцем співчуваю всім, кого це торкнулося. Це змусило нас докорінно переосмислити позицію BP щодо "Роснефти". Я переконаний, що рішення, які ми ухвалили як рада директорів, не лише правильні, а й відповідають довгостроковим інтересам BP", - заявив він.

Варто додати, що значна присутність європейського бізнесу в РФ була однією з причин того, що ЄС не наважився відрізати Росію від SWIFT.

Читайте пояснення у статті:  "Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції"

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