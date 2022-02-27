BP избавится от своего пакета акций "Роснефти"

BP, транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне, объявила, что избавится от своего пакета акций "Роснефти".

Об этом говорится в заявлении на сайте компании, сообщает "Европейская правда".

Кроме того, генеральный директор BP Бернард Луни немедленно покинет совет директоров "Роснефти". Другой директор "Роснефти", назначенный BP, бывший исполнительный директор группы BP Боб Дадли, также оставляет совет.

BP владеет 19,75% акций "Роснефти" с 2013 года.

Глава ВР Хельге Лунд заявил, что нападение России на Украину – это акт агрессии, который имеет трагические последствия для всего региона.

"ВР работает в России более 30 лет, работая с блестящими российскими коллегами. Однако эта военная акция фундаментально все меняет. Наше сотрудничество с "Роснефтью", государственным предприятием, просто не может продолжаться", - заявил Лунд.

Бернард Луни также добавил, что был глубоко поражен и расстроен ситуацией, которая разворачивается в Украине.

"Я всем сердцем сочувствую всем, кого это коснулось. Это заставило нас коренным образом переосмыслить позицию BP относительно "Роснефти". Я убежден, что решения, которые мы приняли как совет директоров, не только правильны, но и отвечают долгосрочным интересам BP", - заявил он.

Следует добавить, что значительное присутствие европейского бизнеса в РФ было одной из причин того, что ЕС не решился отрезать Россию от SWIFT.

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