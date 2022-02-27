Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Нафтовий фонд Норвегії заморозить інвестиції в Росії

Неділя, 27 лютого 2022, 20:52

Норвезький нафтовий фонд, найбільший у світі, заморозить свої інвестиції в Росії.

Про це заявив уряд Норвегії в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftenposten.

"Ми заморожуємо інвестиції Нафтового фонду в Росії і починаємо процес їхнього вилучення", - прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Міністр фінансів надішле лист до Центробанку Норвегії із проханням заморозити інвестиції. Це означає, що у понеділок Нафтовий фонд не здійснюватиме покупки на російському ринку.

Крім того, уряд попросить Norges Bank Investment Management, який керує фондом, розпочати розпродаж російських акцій. Мета - повністю вивести Нафтовий фонд з російського ринку,

Російські активи фонду, які складаються з акцій 47 компаній, а також державних облігацій, на кінець 2021 року оцінювалися в 25 мільярдів норвезьких крон (2,83 мільярда доларів).

Як повідомлялося, BP, транснаціональна нафтогазова компанія зі штаб-квартирою в Лондоні, оголосила у неділю, що позбавиться свого пакету акцій "Роснефти", який складає 19,75%.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Норвегія

Статті

До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ

Заявка України про вступ до ЄС має всі шанси бути задоволеною. Процес вступу запуститься вже у березні.
1 березня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Електричний вступ до ЄС: що врятує українську енергосистему в часи війни з РФ

Українська енергосистема витримала випробовування перших днів війни. А щоб уникнути масових відключень світла у майбутньому, ЄС пішов назустріч Києву.
1 березня 2022 — Олена Павленко, Богдан Серебренніков, для Європейської правди

В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН

Ми детально розповімо, які аргументи наводить Україна, до чого тут геноцид, а також як цей позов допоможе у боротьбі проти агресора.
28 лютого 2022 — Михайло Солдатенко, Дмитро Солдатенко, для Європейської правди