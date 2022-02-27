Нафтовий фонд Норвегії заморозить інвестиції в Росії

Норвезький нафтовий фонд, найбільший у світі, заморозить свої інвестиції в Росії.

Про це заявив уряд Норвегії в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftenposten.

"Ми заморожуємо інвестиції Нафтового фонду в Росії і починаємо процес їхнього вилучення", - прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Міністр фінансів надішле лист до Центробанку Норвегії із проханням заморозити інвестиції. Це означає, що у понеділок Нафтовий фонд не здійснюватиме покупки на російському ринку.

Крім того, уряд попросить Norges Bank Investment Management, який керує фондом, розпочати розпродаж російських акцій. Мета - повністю вивести Нафтовий фонд з російського ринку,

Російські активи фонду, які складаються з акцій 47 компаній, а також державних облігацій, на кінець 2021 року оцінювалися в 25 мільярдів норвезьких крон (2,83 мільярда доларів).

Як повідомлялося, BP, транснаціональна нафтогазова компанія зі штаб-квартирою в Лондоні, оголосила у неділю, що позбавиться свого пакету акцій "Роснефти", який складає 19,75%.