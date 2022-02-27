Нефтяной фонд Норвегии заморозит инвестиции в России

Норвежский нефтяной фонд, самый большой в мире, заморозит свои инвестиции в России.

Об этом заявило правительство Норвегии в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftenposten.

"Мы замораживаем инвестиции Нефтяного фонда в России и начинаем процесс их изъятия", - премьер-министр Йонас Гар Стере.

Министр финансов пришлет письмо в Центробанк Норвегии с просьбой заморозить инвестиции. Это означает, что в понедельник нефтяной фонд не будет совершать покупки на российском рынке.

Кроме того, правительство попросит Norges Bank Investment Management, управляющего фондом, начать распродажу российских акций. Цель – полностью вывести Нефтяной фонд с российского рынка.

Российские активы фонда, состоящие из акций 47 компаний, а также государственных облигаций, к концу 2021 года оценивались в 25 миллиардов норвежских крон (2,83 миллиарда долларов).

Как сообщалось, BP, транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне, объявила в воскресенье, что избавится от своего пакета акций "Роснефти", который составляет 19,75%.