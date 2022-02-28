Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Бундестазі закликали відключити від SWIFT всю фінансову систему РФ

Понеділок, 28 лютого 2022, 01:14

Голова комітету Бундестагу із закордонних справ Норберт Реттген заявив про необхідність додаткового посилення санкцій проти РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Зокрема, політик закликав до енергетичного ембарго РФ, а також до повного відключення країни-агресора від платіжної системи SWIFT.

"Чи підтримуємо ми нафтогазовове рятувальне коло РФ чи ні? Я дмаю, що було би правильно відключити Росію від SWIFT повністю, а не лише окремі банки",- пише він.

Нагадаємо, що попри очікування, світові лідери не змогли домовитися про повне відключення Росії від SWIFT. У спільному рішенні держав Євросоюзу та G7 йдеться про те, що лише "окремі російські банки будуть видалені з системи SWIFT".

Також нагадаємо, що Норберт Реттген одним із перших  німецьких політиків заявив, що підтримує відправку зброї в Україну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ санкції

Статті

Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції

Санкції – це гра вдовгу. Вони мають знищити Росію. Єдина умова: мешканці РФ, прості росіяни, також мають страждати. Причому серйозно, відчутно...
27 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

ТИСК ЗАХОДУ. Дії США, Європи та світу під час нападів на Київ. LIVE

Відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті.
25 лютого 2022 — Європейська правда