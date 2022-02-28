У Бундестазі закликали відключити від SWIFT всю фінансову систему РФ

Голова комітету Бундестагу із закордонних справ Норберт Реттген заявив про необхідність додаткового посилення санкцій проти РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Зокрема, політик закликав до енергетичного ембарго РФ, а також до повного відключення країни-агресора від платіжної системи SWIFT.

"Чи підтримуємо ми нафтогазовове рятувальне коло РФ чи ні? Я дмаю, що було би правильно відключити Росію від SWIFT повністю, а не лише окремі банки",- пише він.

Halten wir die russische Lebensader Öl & Gas am Leben oder nicht? Ich fände es richtig, #Russland komplett aus #SWIFT rauszuschmeißen und nicht nur einzelne Banken. #AnneWill — Norbert Röttgen (@n_roettgen) February 27, 2022

Нагадаємо, що попри очікування, світові лідери не змогли домовитися про повне відключення Росії від SWIFT. У спільному рішенні держав Євросоюзу та G7 йдеться про те, що лише "окремі російські банки будуть видалені з системи SWIFT".

Також нагадаємо, що Норберт Реттген одним із перших німецьких політиків заявив, що підтримує відправку зброї в Україну.