В Бундестаге призвали отключить от SWIFT всю финансовую систему РФ

Глава комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген заявил о необходимости дополнительного ужесточения санкций против РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Twitter.

В частности, политик призвал к энергетическому эмбарго РФ, а также к полному отключению страны-агрессора от платежной системы SWIFT.

"Поддерживаем ли мы нефтегазовый спасательный круг РФ или нет? Я думаю, что было бы правильно отключить Россию от SWIFT полностью, а не только отдельные банки",- пишет он.

Halten wir die russische Lebensader Öl & Gas am Leben oder nicht? Ich fände es richtig, #Russland komplett aus #SWIFT rauszuschmeißen und nicht nur einzelne Banken. #AnneWill — Norbert Röttgen (@n_roettgen) February 27, 2022

Напомним, что, несмотря на ожидания, мировые лидеры не смогли договориться о полном отключении России от SWIFT. В совместном решении государств Евросоюза и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT".

Также напомним, что Норберт Реттген одним из первых немецких политиков заявил, что поддерживает отправку оружия в Украину.