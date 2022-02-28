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В Бундестаге призвали отключить от SWIFT всю финансовую систему РФ

Понедельник, 28 февраля 2022, 01:14

Глава комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген заявил о необходимости дополнительного ужесточения санкций против РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Twitter.

В частности, политик призвал к энергетическому эмбарго РФ, а также к полному отключению страны-агрессора от платежной системы SWIFT.

"Поддерживаем ли мы нефтегазовый спасательный круг РФ или нет? Я думаю, что было бы правильно отключить Россию от SWIFT полностью, а не только отдельные банки",- пишет он.

Напомним, что, несмотря на ожидания, мировые лидеры не смогли договориться о полном отключении России от SWIFT. В совместном решении государств Евросоюза и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT".

Также напомним, что Норберт Реттген одним из первых немецких политиков заявил, что поддерживает отправку оружия в Украину.

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