У парламенті Німеччини закликали надати Україні зброю

Голова комітету Бундестагу із закордонних справ Норберт Реттген заявив, що підтримує відправку зброї в Україну.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я був проти поставок зброї, щоб канали зв’язку з Москвою залишалися відкритими. З цим покінчено. Зараз важлива оборона. Ми повинні доставити в Україну будь-яку зброю, яку можемо", - написав Реттген.

I was against arms deliveries in order to keep channels of communication with Moscow open. That's over for now. What matters now is defence. Whatever #weapons we can provide, we must deliver to #Ukraine. — Norbert Röttgen (@n_roettgen) February 24, 2022

Німеччина послідовно відмовлялася постачати зброю в Україну і навіть блокувала передачу зброї третіми країнами, якщо вона мала німецьке походження.

Слід зазначити, що Реттген є членом Християнсько-демократичного союзу, який не є частиною урядової коаліції Німеччини. Втім, така заяви є ознакою того, що питання постачання зброї в Берліні вийде на перший план.

Як повідомлялося, у ніч на 24 лютого президент РФ Владімір Путін розпочав наступ на Україну. У Києві і Харкові почались ракетні удари. Повідомляється також, що нападники сіють паніку, в деяких містах палають військові частини та аеропорти.

Також посольство США розповіло своїм громадянам в Україні, що робити через війну, якщо вони лишилися в Україні

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