У парламенті Німеччини закликали надати Україні зброю

Голова комітету Бундестагу із закордонних справ Норберт Реттген заявив, що підтримує відправку зброї в Україну.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я був проти поставок зброї, щоб канали зв’язку з Москвою залишалися відкритими. З цим покінчено. Зараз важлива оборона. Ми повинні доставити в Україну будь-яку зброю, яку можемо", - написав Реттген.

I was against arms deliveries in order to keep channels of communication with Moscow open. That's over for now. What matters now is defence. Whatever #weapons we can provide, we must deliver to #Ukraine.