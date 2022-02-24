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У парламенті Німеччини закликали надати Україні зброю

Четвер, 24 лютого 2022, 10:18

Голова комітету Бундестагу із закордонних справ Норберт Реттген заявив, що підтримує відправку зброї в Україну.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я був проти поставок зброї, щоб канали зв’язку з Москвою залишалися відкритими. З цим покінчено. Зараз важлива оборона. Ми повинні доставити в Україну будь-яку зброю, яку можемо", - написав Реттген.

Німеччина послідовно відмовлялася постачати зброю в Україну і навіть блокувала передачу зброї третіми країнами, якщо вона мала німецьке походження.

Слід зазначити, що Реттген є членом Християнсько-демократичного союзу, який не є частиною урядової коаліції Німеччини. Втім, така заяви є ознакою того, що питання постачання зброї в Берліні вийде на перший план.

Як повідомлялося, у ніч на 24 лютого президент РФ Владімір Путін розпочав наступ на Україну. У Києві і Харкові почались ракетні удари. Повідомляється також, що нападники сіють паніку, в деяких містах палають військові частини та аеропорти.

Також посольство США розповіло своїм громадянам в Україні, що робити через війну, якщо вони лишилися в Україні

Читайте також: "Збройні" помилки Німеччини: чому політика Берліна часом сприяє конфліктам у світі

а також: Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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Війна з РФ Німеччина

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