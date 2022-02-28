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Ми хочемо, щоб Україна була в ЄС - фон дер Ляєн

Понеділок, 28 лютого 2022, 03:03

 "Україна одна з нас, і ми хочемо, щоб вони були в Європейському Союзі".

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Euronews заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Попри це, вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, особливо – за прискореною програмою.

"У нас з Україною є процес, наприклад, інтеграції українського ринку в єдиний ринок… У нас дуже тісна співпраця в енергетичній мережі",- зазначає вона.

Урсула фон дер Ляєн додає: "у нас є багато тем, у яких ми дуже тісно співпрацюємо... Вони (українці) - одні з нас,  і ми хочемо, щоб вони були з нами".

Нагадаємо, що на тлі агресії РФ низка країн ЄС  заявили, що підтримують можливість надання Україні перспективи членства, навіть – за прискореною програмою, що досі не робилося.

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