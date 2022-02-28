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Мы хотим, чтобы Украина была в ЕС – фон дер Ляйен

Понедельник, 28 февраля 2022, 03:03

"Украина одна из нас, и мы хотим, чтобы они были в Европейском Союзе".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Euronews заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно – по ускоренной программе.

"У нас с Украиной есть процесс, например, интеграции украинского рынка в единый рынок… У нас очень тесное сотрудничество в энергетической сети", – отмечает она.

Урсула фон дер Ляйен добавляет: "у нас много тем, в которых мы очень тесно сотрудничаем... Они (украинцы) - одни из нас, и мы хотим, чтобы они были с нами".

Напомним, что на фоне агрессии РФ ряд стран ЕС заявили, что поддерживают возможность предоставления Украине перспективы членства, даже – по ускоренной программе, что до сих пор не делалось.

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