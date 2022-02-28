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Німецький Bild закликав росіян бути хоробрими та "показати Путіну"

Понеділок, 28 лютого 2022, 06:44

Найпопулярніше німецьке видання Bild у понеділок вийшло з публікацією російською мовою, яка натякає на необхідність скинути Путіна.

Невелика стаття розміщена як в інтернет-версії, так і в друкованій, де опублікована поряд з фото російського танка, що горить, повідомляє "Європейська правда".

"Дорогі росіяни, будьте хоробрими!", - звертається видання до тих читачів, яким адресована ця публікація.

Поінформувавши читачів про те, що Путін загрожує не лише Україні, а й іншим країнам, а також повідомивши їм, що "українці борються хоробро", німецькі журналісти попередили росіян, що їм варто чекати значної кількості жертв війни: "ЗМІ повідомляють, що загиблих російських солдатів кремуватимуть у пересувних крематоріях, щоб ніхто в Росії не зміг побачити загиблих у путінській війні".

Втім, основна ідея тексту – підтримати супротивників Путіна.

"Ми на Заході вражені вашими виступами в Петербурзі та Москві. Ми знаємо, що вам загрожують побиттям і в'язницею. Ваша видатна мужність безцінна. Ми вами захоплені!.. Громадяни Росії не заслуговують на санкції, злиднів і страждань. Ви повинні мати можливість жити у своїй прекрасній країні мирно та щасливо" - каже публікація.

 
фото УНІАН

Німецьке ЗМІ просить росіян вплинути на політику Росії. "Будьте хоробрими! Покажіть своєму президентові, що ви думаєте про його війну"

Як повідомлялося, у Берліні понад 100 тисяч людей вийшли на вулицю з вимогою зупинити російську війну проти України.

Зазначимо, що у країнах немає віри у готовність РФ зупинитися самостійно. Зокрема Британія сумнівається у щирості Росії вести мирні переговори.

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Війна з РФ Німеччина

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