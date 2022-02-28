У Раді Європи готуються до фінансового шантажу з боку РФ

У Страсбурзі очікують на проблеми з фінансовою стабільністю через імовірне рішення РФ не виконувати свої зобов’язання зі сплати внесків, але розраховують пройти цей період.

Про це йдеться у заяві президента ПАРЄ Тіні Кокса, яка є у розпорядженні "Європейської правди".

Кокс наголосив, що незалежно від рішення РФ, ця держава має виконати фінансові зобов’язання – погасити старі борги та цьогорічний внесок, навіть попри те, що її представництво у ключових органах Ради Європи було призупинене. "Тут не може бути різночитань, Росія лишається пов’язаною своїми фінансовими зобов’язаннями перед Радою Європи", - заявив він.

Президент ПАРЄ також привітав рішення парламенту Німеччини, ухвалене на спеціальній сесії у неділю, про те щоби не припустити структурної шкоди для фінансування РЄ через призупинення членства РФ. "Я чистосердечно вітаю цю ініціативу... Закликаю парламенти решти 46 держав-членів РЄ приєднатися до неї та натиснути на свої уряди, щоби ті підвищили фінансування організації, покриваючи можливу втрату російських внесків", - заявив він.

Як повідомляла ЄвроПравда, у п’ятницю Рада Європи зупинила участь РФ у двох органах – ПАРЄ та Комітеті міністрів.

Минулого разу після того, як РЄ накладала санкції на Росію, та відповіла фінансовим шантажем та зупинила оплату внесків – понад 30 млн євро на рік. Під цим шантажем у 2019 році асамблея всупереч власним рішенням зняла з Росії усі санкції та знищила санкційні механізми ПАРЄ. Як тоді писала "Європейська правда", це рішення серйозно підірвало авторитет Ради Європи як такої.