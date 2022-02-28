Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Совете Европы готовятся к финансовому шантажу со стороны РФ

Понедельник, 28 февраля 2022, 07:55

В Страсбурге ожидают проблемы с финансовой стабильностью из-за вероятного решения РФ не выполнять свои обязательства по уплате взносов, но рассчитывают преодолеть этот период.

Об этом говорится в заявлении президента ПАСЕ Тини Кокса, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Кокс подчеркнул, что независимо от решения РФ, это государство должно выполнить финансовые обязательства – погасить старые долги и внести взнос за 2022 год, даже несмотря на то, что представительство Москвы в ключевых органах Совета Европы было приостановлено. "Здесь не может быть разночтений, Россия остается связанной своими финансовыми обязательствами перед Советом Европы", - заявил он.

Президент ПАСЕ также приветствовал решение парламента Германии, принятое на специальной сессии в воскресенье, с тем чтобы не допустить структурного ущерба для финансирования СЕ из-за приостановления членства РФ. "Я чистосердечно приветствую эту инициативу... Призываю парламенты остальных 46 государств-членов СЕ присоединиться к ней и надавить на свои правительства, чтобы те повысили финансирование организации, покрывая возможную потерю российского взноса", - заявил он.

Как сообщала ЕвроПравда, в пятницу Совет Европы приостановил участие РФ в двух органах – ПАСЕ и Комитете министров.

В прошлый раз после того, как СЕ налагала санкции на Россию, ответила финансовым шантажом и остановила оплату взносов – более 30 млн евро в год. Под этим шантажом в 2019 году ассамблея вопреки собственным решениям сняла с России все санкции и уничтожила санкционные механизмы ПАСЕ. Как тогда писала "Европейская правда", это решение серьезно подорвало авторитет Совета Европы как таковой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

ДОКУМЕНТ

Текст решения ООН об агрессии РФ против Украины. Комментированный перевод

Такого единодушия в решениях Генассамблеи ООН по поводу продолжающихся вооруженных конфликтов в мире – наверное, не было еще никогда.
2 марта 2022

История проигранных Россией войн говорит: не списывайте со счетов Украину!

Происходящее в Украине — это действительно война за Европу и ценности, на которых основана западная цивилизация.
2 марта 2022 — Ярослав Курфюрст, МИД Чехии

Принудительное вторжение: что меняет участие войск Беларуси на стороне РФ

Насколько весомой может стать военная поддержка Беларусью агрессии против Украины? И для кого она несет больше негативных последствий – для Киева или для режима Лукашенко? (укр.)
2 марта 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда