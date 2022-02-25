Рада Європи зупинила членство РФ у двох органах – офіційно

Комітет міністрів Ради Європи у п’ятницю вирішив призупинити право Російської Федерації бути представленою у двох органах РЄ – у самому Комітеті міністрів та у ПАРЄ.

Про це рішення офіційно повідомила пресслужба РЄ.

Підкреслюється, що це рішення ухвалене через агресію Росії проти України.

"Відповідно до статуту Ради Європи, Комітет міністрів припинив право РФ на представництво в Комітеті міністрів і в Парламентській асамблеї, з негайним набуттям чинності цим рішенням, внаслідок збройного нападу Російської Федерації на Україну", - йдеться у повідомленні.

Комітет міністрів підкреслює, що це рішення не є рівнозначним виключенню РФ. Росія юридично лишається членом Ради Європи і учасницею відповідних конвенцій, що зберігає зобов’язання РФ, у тому числі за Європейською конвенцією з прав людини. Це означає також зобов’язання РФ виконувати рішення ЄСПЛ.

"Суддя, обраний до Європейського суду з прав людини щодо Російської Федерації, також залишається членом Суду, а заяви, подані проти Російської Федерації, продовжуватимуть розглядатися та вирішуватись Судом", - йдеться у повідомленні.

Рада Європи "лишає відкритими канали комунікації з РФ".

Утім, Росія неодноразово попереджала, що у разі накладання на неї будь-яких санкцій вона сама вийде зі складу Ради Європи.

Як повідомляла удень "Європейська правда", в РЄ зібрався консенсус щодо припинення її членства. Це визнав один з ключових захисників Росії у організації, президент ПАРЄ Тіні Кокс.

Детально про наміри Заходу із покарання Росії читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

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