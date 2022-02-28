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Делегація України прибула на кордон для переговорів з РФ

Понеділок, 28 лютого 2022, 10:53

Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

До складу делегації увійшли: голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

"Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України", - зазначили в ОП.

Народний депутат фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що самі переговори розпочнуться близько 12:00 за місцевим часом.

Як повідомлялось, влада Білорусі заявила про затвердження нової конституції країни на так званому "референдумі". На Заході відреагували на відсутність у новій редакції конституції положення про без’ядерний статус Білорусі. Це дозволяє припускати, що Лукашенко спробує домовитися з РФ розмістити у себе російську ядерну зброю.

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Війна з РФ Білорусь

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