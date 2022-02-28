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Делегация Украины прибыла на границу для переговоров с РФ

Понедельник, 28 февраля 2022, 10:53

Украинская делегация прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

В состав делегации вошли: председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

"Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины", - отметили в ОП.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что сами переговоры начнутся около 12:00 по местному времени.

Как сообщалось, власти Беларуси заявили об утверждении новой конституции страны на так называемом "референдуме". На Западе отреагировали на отсутствие в новой редакции конституции положения о безъядерном статусе Беларуси. Это позволяет предположить, что Лукашенко попытается договориться с РФ разместить у себя российское ядерное оружие.

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