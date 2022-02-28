"Референдум" у Білорусі – у Лукашенка вже назвали результати
За результатами конституційного референдуму, що пройшов у Білорусі 27 лютого, згідно офіційним даним, понад 65% підтримали проект нової конституції.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані білоруського ЦВК.
Згідно ним, у референдумі прийняли участь 5,36 млн осіб, що складає 78,6% від загальної кількості виборців. А проект конституційних зміни підтримало 65, 16% в ід загальної кількості виборців (проти біля 10%).
Варто відзначити, що референдум не викликав інтересу – білорусам дали вибір між двома "лукашенківськими" конституціями. "намалювати" високу явку допомогли 5 днів дострокового голосування – згідно даним білоруського ЦВК достроково проголосувало 34,2%.
Нова конституція, за яку голосували білоруси – виконання самопроголошеним президентом Лукашенком вимоги РФ за допомогу у придушенні протестів 2020 року.
Нова конституція передбачає створення нового органу – Всебілоруських народних зборів (ВНЗ),, яке матиме права відправляти у відставку президента, а також визнавати результати виборів.
Довгий час вважалося, що нова конституція відкриває політичний транзит – Александр Лукашенко покине президентську посаду, але очолить ВНЗ.
Втім, згодом виявилося, що нова конституція "обнуляє" попередні президентські каденції Лукашенка, а також дозволяє йому поєднувати посади президента та голови ВНЗ.
На Заході відреагувати на відсутність у новій редакції конституції положення про без’ядерний статус Білорусі. Це дозволяє припускати, що Лукашенко спробує домовитися з РФ розмістити у себе російську ядерну зброю.
Також, відмовившись від позаблокового статусу, у новій конституції також зазначається, що "Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав".