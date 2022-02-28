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"Референдум" у Білорусі – у Лукашенка вже назвали  результати

Понеділок, 28 лютого 2022, 02:47

За результатами конституційного референдуму, що пройшов у Білорусі 27 лютого, згідно офіційним даним, понад 65% підтримали проект нової конституції.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані білоруського ЦВК.

Згідно ним, у референдумі прийняли участь 5,36 млн осіб, що складає 78,6% від загальної кількості виборців. А проект конституційних зміни підтримало 65, 16% в ід загальної кількості виборців (проти біля 10%).

Варто відзначити, що референдум не викликав інтересу – білорусам дали  вибір між двома "лукашенківськими" конституціями. "намалювати" високу явку допомогли 5 днів дострокового голосування – згідно даним білоруського ЦВК достроково проголосувало  34,2%.

Нова конституція, за яку голосували білоруси – виконання самопроголошеним президентом Лукашенком вимоги РФ за допомогу у придушенні протестів 2020 року.

Нова конституція передбачає створення нового органу – Всебілоруських народних зборів (ВНЗ),, яке матиме права відправляти у відставку президента, а також визнавати результати виборів.

Довгий час вважалося, що нова конституція відкриває політичний транзит – Александр Лукашенко покине президентську посаду, але очолить ВНЗ.

Втім, згодом виявилося, що нова конституція "обнуляє" попередні президентські каденції Лукашенка, а також дозволяє йому поєднувати  посади президента та голови ВНЗ.

На Заході відреагувати на відсутність у новій редакції конституції положення про без’ядерний статус Білорусі. Це дозволяє припускати, що Лукашенко спробує домовитися з РФ розмістити у себе російську ядерну зброю.

Також, відмовившись від позаблокового статусу, у новій конституції  також зазначається, що  "Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав".

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Білорусь

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