Франція відправила для України 33 тонни гуманітарної допомоги через Польщу

Франція відправила 33 тонни гуманітарної допомоги для України, вантаж повезли до Польщі.

Як повідомляє Le Figaro, про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дарманен 28 лютого.

"Ми вже відправили 33 тонни допомоги до Польщі, куди втекли тисячі українців після вторгнення Росії", - розповів міністр в телеефірі.

За його словами, у вантажі - палатки, медикаменти і продукти харчування, і ще два літаки з допомогою медичного призначення прибудуть у вівторок.

Також на початку тижня планують відправити аналогічний вантаж до Молдови.

Увечері в неділю Єлисейський палац заявив, що Франція подаватиме до Ради безпеки ООН проєкт резолюції з метою забезпечити безперешкодний доступ всередину України міжнародної гуманітарної допомоги.