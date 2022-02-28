Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Франція відправила для України 33 тонни гуманітарної допомоги через Польщу

Понеділок, 28 лютого 2022, 10:58

Франція відправила 33 тонни гуманітарної допомоги для України, вантаж повезли до Польщі.

Як повідомляє Le Figaro, про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дарманен 28 лютого.

"Ми вже відправили 33 тонни допомоги до Польщі, куди втекли тисячі українців після вторгнення Росії", - розповів міністр в телеефірі.

У Празі прикрасили весь громадський транспорт українськими прапорами

За його словами, у вантажі - палатки, медикаменти і продукти харчування, і ще два літаки з допомогою медичного призначення прибудуть у вівторок. 

Також на початку тижня планують відправити аналогічний вантаж до Молдови.

Увечері в неділю Єлисейський палац заявив, що Франція подаватиме до Ради безпеки ООН проєкт резолюції з метою забезпечити безперешкодний доступ всередину України міжнародної гуманітарної допомоги. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Франція

Статті

В Гаагу за геноцидом: про що йдеться у позові проти Росії у Суді ООН та чого чекає Україна

Ми детально розповімо, які аргументи наводить Україна, до чого тут геноцид, а також як цей позов допоможе у боротьбі проти агресора.
28 лютого 2022 — Михайло Солдатенко, Дмитро Солдатенко, для Європейської правди

Правда – не в силі. Чому Росія програє цю несправедливу війну

Путін загрожує розправою будь-якій іншій державі, яка може прийти на допомогу народу України. Такому не місце у XXI столітті...
28 лютого 2022 — Жозеп Боррель, високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики

Пекельний коктейль санкцій: як Захід каратиме економіку РФ

Ніколи ще велика економіка не була об’єктом подібних санкцій. Це буде болючий для Росії експеримент, за яким спостерігатиме увесь світ.
28 лютого 2022 — Віталій Ваврищук, для Європейської правди