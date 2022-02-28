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У Празі прикрасили весь громадський транспорт українськими прапорами

Понеділок, 28 лютого 2022, 09:00

Влада чеської столиці на знак солідарності з Україною розмістили українські прапори на усьому муніципальному транспорті.

Про це "Європейській правді" розповів посол України у Чехії Євген Перебийніс.

Посол підкреслив, що це очевидно централізована ініціатива, бо маркування проставлене на усіх автобусах "Я вже бачив його на десятках автобусів", - додав він, надавши фото одного з них.

 

Так само, спереду та ззаду, промарковані трамваї, які курсують Прагою.

Окрім малюнка в кольорах українського прапору, на транспорті встановлені також українські прапорці.

 

Примітно, що це – самостійна ініціатива празької влади, здійснена без прохання українського уряду.

Зауважимо, що влада Праги не вперше відзначається діями, що свідчать про усвідомлення ними російської небезпеки. У 2020 році у Празі демонтували монумент маршалу Конєву, який до того багато разів закривали та обливали фарбою.  Також перед ним встановлювали роз’яснювальні таблички щодо радянської окупації.

На адресу кількох представників влади лунали погрози від РФ, зрештою їм довелося надавати охорону.

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