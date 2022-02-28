Франция отправила для Украины 33 тонны гуманитарной помощи через Польшу
Понедельник, 28 февраля 2022, 10:58
Франция отправила 33 тонны гуманитарной помощи для Украины, груз был доставлен в Польшу.
Как сообщает Le Figaro, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жераль Дарманен 28 февраля.
"Мы уже отправили 33 тонны помощи в Польшу, куда сбежали тысячи украинцев после вторжения России", – рассказал министр в телеэфире.
По его словам, в грузе – палатки, медикаменты и продукты питания, и еще два самолета с помощью медицинского назначения прибудут во вторник.
Также в начале недели планируют отправить аналогичный груз в Молдову.
Вечером в воскресенье Елисейский дворец заявил, что Франция будет представлять в Совбез ООН проект резолюции с целью обеспечить беспрепятственный доступ в Украину международной гуманитарной помощи.
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