Франция отправила для Украины 33 тонны гуманитарной помощи через Польшу

Франция отправила 33 тонны гуманитарной помощи для Украины, груз был доставлен в Польшу.

Как сообщает Le Figaro, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жераль Дарманен 28 февраля.

"Мы уже отправили 33 тонны помощи в Польшу, куда сбежали тысячи украинцев после вторжения России", – рассказал министр в телеэфире.

По его словам, в грузе – палатки, медикаменты и продукты питания, и еще два самолета с помощью медицинского назначения прибудут во вторник.

Также в начале недели планируют отправить аналогичный груз в Молдову.

Вечером в воскресенье Елисейский дворец заявил, что Франция будет представлять в Совбез ООН проект резолюции с целью обеспечить беспрепятственный доступ в Украину международной гуманитарной помощи.