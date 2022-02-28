У Болгарії хочуть звільнити міністра за відмову називати війною напад РФ на Україну

Прем’єр-міністр Болгарії Кіріл Петков ініціював звільнення міністра оборони Стефана Янева через небажання називати війною російське вторгнення в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BGNES.

"Я успішно працював із міністром Яневим в уряді. Я підтримую політику інвестування в болгарську армію і покриття всіх її дефіцитів", - сказав Петков і заявив, що вимагатиме відставки міністра оборони.

"Жоден міністр не має права на власну зовнішню політику, жоден міністр не може сказати уряду, що його позиція означає стабільність. Мій військовий міністр не може використовувати слово "операція" замість слова "війна". Не можна назвати операцією те, що тисячі військовослужбовців вторглися в чужу країну, коли сьогодні вночі обстріляли болгарську меншину в Україні. Коли ми говоримо про болгарські інтереси, то не схиляємо голови", – наголосив прем’єр-міністр.

Відставка міністра Янева буде винесена на голосування парламенту завтра на позачерговому засіданні парламенту. Петков повідомив, що ім'я майбутнього військового міністра буде оголошено паралельно з голосуванням про відставку.

"Болгарський інтерес полягає в тому, щоб рішуче засудити військові дії. ЄС ніколи не був більш єдиним. Ця війна повинна припинитися. Мирні люди не можуть бути під обстрілом. Ми, як ЄС, маємо це все завершити. Це причини, чому я хочу відставки міністра Стефана Янева", додав Петков.

У грудні міністр оборони Стефан Янев висловився проти розміщення військ НАТО в Болгарії на даний момент. Тим не менш, прем'єр поспішив пояснити, що це особиста позиція міністра, а не уряду Болгарії.